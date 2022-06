Closing Time | Nowhere My Home

Tiny Legs Tim is op 25 mei overleden, hij is maar 44 jaar geworden. En ik ben vandaag in het dorp waar hij is geboren als Tim De Graeve.

Tim was bluesgitarist, hij hield van de blues, hij was de blues, witte Vlaming als tie was, hij had alle varianten ervan in zijn leven ervan verkend en uitgeprobeerd: solo, (met fantastische slidegitaar) als duo, als de klassieke 4-mansformatie, of met een 9- koppige band, met blazers. Hij hield van het podium, het podium hield van hem.

De artiestennaam van Tiny Legs Tim verwees naar zijn kleine en magere benen, een gevolg van een aangeboren leveraandoening. Die ziekte is hem uiteindelijk fataal geworden. Tim moest weer naar het ziekenhuis, hij had een nieuwe lever nodig, de derde al, maar zijn lichaam kon de zware operatie niet meer aan. De blues heeft veel mededogen, kan veel troost bieden, maar is soms ook genadeloos hard. Tim weet er alles van.

Tim is in 1978 geboren in het dorp Westouter. En daar zit ik nu in het restaurant en koffiehuis Sint Hubertus waar hij vast ook wel ‘ns een espresso heeft gedronken, en naar de tegenoverliggende Sint -Eligiuskerk heeft gekeken, met het kerkhof eromheen. En naar de tractors heeft geluisterd die over de keien van de Bellestraat kwamen gedenderd met de oogst. Hier was het leven. Daar was het leven.