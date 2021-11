Closing Time | New Slang

Zeg, wat ik me afvroeg, gewoon een liedje plaatsen als Closing Time. Mag dat ook?

-Wat bedoel je met gewoon?

Dat ik een liedje plaats, gewoon omdat ik het mooi vind.

-Verder niet?

Ja, geen inleiding, geen motivatie, geen linkjes, geen blabla, alleen die song.

-Omdat je dat mooi vindt? Welke band gaat het dan over?

The Shins, met New Slang.

-En waarom vind je die zo mooi dan?

Moet ik hier dan toch de boel gaan lopen te motiveren? Om de tragiek, de weemoed, de nostalgie in deze song, de tevergeefsheid, die pijn doet maar tegelijk toch een beetje fijn aanvoelt. En dat er hoop is. Daarom, ach, weetikhet. Luister maar.