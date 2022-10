Closing Time | Nationale Bijlmerramp herdenking 1993 gedicht door Jamal Khamis

‘Het was een bal van vuur, van vernietiging die naar beneden kwam.’ De kunstenaar Jamal Khamis las in De Rai in Amsterdam, bij de Nationale Bijlmerrampherdenking in 1993, het gedicht voor dat hij geschreven had naar aanleiding van wat later de Bijlmerramp is gaan heten.

Een Boeing 747 vrachtvliegtuig van de Israelische luchtvaartmaatschappij El Al stortte op 3 oktober 1992 neer op de flats Groenewegen en Klein-Kruitberg.

Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven en werden veertig appartementen verwoest en 135 woningen stonden in brand.

Jamal Khamis’ gedicht doet denken aan een Arabische blues.