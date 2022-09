Closing Time | Napalm Death

Afgelopen weekend was ik voor het eerst op het alleraardigste festivalletje Baroeg Open Air, en daar mocht ik voor het eerst sinds tijden death/grind-grootheden Napalm Death weer eens aanschouwen. En dat was leuk, dus ik laat jullie graag meegenieten! Suffer the Children is uit de vroege jaren ’90, toen de band wat minder grind en wat meer death werd. Terzijde, hoewel Napalm Death voor het eerst het Closing Time-slot mag vullen, kwam de zanger wel al eerder langs.

En wat betreft BOA: voor komende jaren is dit zeker een festival dat ik in de gaten ga houden. Niet alleen is de line-up uitermate interessant (een eclectische mix van punk, metal en elektro, zo lang het maar snoeihard is), maar ook de organisatie en de sfeer waren prima. Enige domper op de feestvreugde was het afzeggen van Atari Teenage Riot, vanwege ziekte en de rij voor fatsoenlijk voer, maar je kan niet alles hebben.