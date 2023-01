Closing Time | Miraculous Activist

Morgen gaat Extinction Rebellion demonstreren tegen de enorme fosssiele subsidies van onze overheid door de A12 tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer te blokkeren. Afgelopen week kreeg de demonstratie er een doel bij: opkomen voor demonstratievrijheid, toen het OM besloot acht zeven XR-activisten te arresteren, zuiver omdat ze opriepen tot een protest.

De rationale van de overheid – het blokkeren van een snelweg is strafbaar, dus dit is opruiing en daarmee verboden – kan misschien redelijk klinken, maar is het niet. Amnesty International en het Europees Hof voor de Rechten van de mens zijn het daar alvast mee oneens.

(Kom ook, je kan, maar hoeft niet op de snelweg te staan!)

Daarom vanavond een protestlied uit een land met een lange blokkade-traditie: Australië, waar in 1979 de eerste blokkade was om de vernietiging van het Australische regenwoud te voorkomen. Niet klimaatverandering per se, maar wel met een glanzende bijrol van ons eigenste Shell. En de band heet Combat Wombat, hoe cool is dat.

Dit is een live versie, een betere versie is te vinden op youtube, maar deze is helaas niet hier te plaatsen doordat het geweld bevat. Politiegeweld wel te verstaan. Goh.