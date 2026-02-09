Closing Time 🇵🇸 Maya Al Khaldi Nothing Comes Back the Same

Een landschap trekt voorbij. Rotsen, dorre velden en een olijfboomgaard verdwijnen in de achteruitkijkspiegel van een auto. Een wit paard galoppeert door de straten in de video van Al Daw – Nothing Comes Back the Same, een nummer vol melancholie van de Palestijnse muzikant Maya Al Khaldi.

Dit nummer gaat over het collectieve Palestijns verdriet, zowel in Gaza als op de Westbank. Hoe kun je helen als alles wat ooit vertrouwd was, je familie, buren, huis, straat, stad of dorp weg is en jouw land wordt bedreigd ?

In de video zien we het verhaal, eerst in de prachtige scene met het paard die het vluchten verbeeld. In de achteruitkijkspiegel verdwijnt alles uit zicht, ook de hoop.

Dit nummer is een officieel protestnummer op de site van Amnesty International.