Closing Time | Low

Ik moest het even opzoeken, maar Low komt uit 1993. Hoe kom ik nu bij Low? Dat kwam via een omweg. Even kijken of ik de route nog weet. Ik hoorde een song op de radio van het bandje The Bug Club, If My Mother Thinks I’m Happy, en dat refreintje deed me denken aan Take The Skinheads Bowling van Camper Van Beethoven. Camper van Beethoven werd later Cracker en die hadden die lekkere jengelende gitaarplaat Low. Vermoeiend hoor, al die linkjes in je hoofd.

Blue blue is the sun

Brown brown is the sky

Green green of her eyes

A million miles a million miles

Hey hey don’t you want to go down

Like some disgraced cosmonaut

A million miles below their feet

A million miles, a million miles

I’ll be with you girl

Like being low

Hey hey hey like being stoned