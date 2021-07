Closing time | Louis Andriessen, 6 juni 1939 – 1 juli 2021

Ouverture uit The Death of a composer, compositie Louis Andriessen, door Alzheimer vermoord.

Modern klassieke muziek: het is niet ‘for the millions’ – het schuurt, wringt, is vervreemdend en volgens veel mensen daarom gewoon ‘lelijk’.

Voor veel mensen heeft muziek vooral de rol harmonie en regelmaat te brengen in een chaotische wereld. Muziek is een vlucht, of zelfs een disciplinering. Men heeft een afgeronde harmonie nodig, en een strakke beat om op te marcheren.

Tegelijkertijd kan vooral in de jazz en popmuziek juist het schurende, het rauwe randje, mensen juist bekoren. De kras in de muziek, de soul & blues bij de vertolkers breekt door de harmonie heen als een verwijzing naar de dramatiek van het echte leven.

Vergeleken bij veel modern klassieke muziek is en blijft dit echter nog bijzonder braaf. Modern klassieke muziek breekt sterker met conventies in ritmiek en harmonie, zoekt naar de disharmonie, omarmt de chaos en de verwarring, maar daarmee ook de pijn, de melancholie, de eenzaamheid, de angst en de vervreemdheid … en probeert dáár dan weer iets moois van te maken.

Modern klassieke muziek is heel filmisch, en wordt dan ook vaak voor films en documentaires gebruikt. Een bijkomend voordeel is dat dit soort muziek gebruikt kan worden om FvD’ers op afstand te houden.

Een stukje postmodern nationalisme: Zonder dat veel mensen dat weten of willen herkennen is ons land internationaal gezien heel groot in de moderne klassieke muziek. Eén van onze belangrijkste componisten, wellicht de belangrijkste, is Louis Andriessen. Hij is vandaag overleden. Hij werd 82 jaar. Hieronder een zeer korte documentaire.