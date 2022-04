Closing Time | Lost And Lookin’

Sam Cooke zing bijna acapella, de enige begeleiding is de bas. Hij verheft zijn stem niet, en toch komt het verdriet, de wanhoop diep uit zijn ziel. Hij zoekt zijn baby, zijn kind.

De zoon van Sam Cooke, Vincent, want hij is het onderwerp van deze song, verdronk toen hij 18 maand jong was.

I’m lost and a-lookin’ for my baby

Wonder why my baby can’t be found

I’m lost and a-lookin’ for my baby

Lord knows my baby ain’t around

So I’m lost and a-lookin’ for my baby

Wonder why my baby can’t be found

Lost and a-searching for my baby

Lord knows my baby ain’t around

Crying for my baby, crying all alone

Calling for you, come home, come home