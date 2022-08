Closing Time | Lord Don’t Move The Mountain ‘

Gisteravond viel ik in een documentaire op de VPRO: Martin Luther King vs.The FBI. Andere tijden, zeker, de Apartheid in Amerika en een volkomen paranoïde geheime dienst die overal bedreigingen zag.

Maar daar hoorde ik ineens Mahalia Jackson. En dat was toch een beetje een vreemde gewaarwording, want ik associeer haar songs en haar stem vooral met kerst, gospels. Dus het was een beetje wennen om haar te horen terwijl het buiten 25 graden was.

Goeie tekst. Ze vraagt niet om een wonder, maar om kracht: zelf doen.

Lord, don’t move the mountain

Give me the strength to climb

Lord, don’t move my stumbling blocks

But lead me all around

Lord, don’t move the mountain

Give me the strength to climb