Closing Time | Last Stop: This Time

Even een liedje om geen enkele andere reden dan dat ik het mooi vind. En dat al, ik heb het net even opgezocht, 23 jaar lang. Soms wil je even iets moois zien of horen naast alle ellende in de krant en op de schermen. Ik heb het over Oekraïne. En ik heb het angstig vermoeden dat de beelden alleen maar erger zullen worden. Maar ik ben dan ook geen optimist.

De tekst van de song is natuurlijk op meerdere manieren te interpreteren. Maar hij is niet vrolijk. Maar de muziek is dat wel.

Dus vandaag Eels op hun best. Van hun plaat Electro-Shock Blues. Dus niet zoals ze klinken op hun nieuwste plaat. (Nota bene, ik heb dat ding gekocht en ‘m maar één keer gedraaid.)