Closing Time | La Lomita

Dean Owens is een Schotse muzikant, een singer-songwriter. En dat is hij al meer dan 30 jaar, maar hij had zich in al die tijd nooit bij mij gemeld. Dus ik kende hem niet, Terwijl hij in die periode toch genoeg platen heeft gemaakt, met band en solo-albums.

Ik heb een boel gemist. Maar daar komt verandering in met de plaat Sinners Shrine waarop hij te horen is met de twee muzikanten van Calexico: Joey Burns en John Convertino.

En eigenlijk is het dan gelijk een Calexicoplaat geworden, met dat Calexico-geluid: slidegitaar, pedal steel, een guitarron (dat is zo’n grote houten gitaar met bastonen), Mariachi-trompetjes, een accordeons en sinistere drumroffels als in een spaghettiwestern soundtrack. Op de plaat staan ook enkele duetten, en een instrumentaal nummer waarop gefloten wordt (helemaal Ennio Morricone). Beetje nostalgie, beetje romantiek en een snufje kitsch – heerlijk.

Onder de video staat nog deze tekst: The song is inspired by the story of a small chapel, La Lomita, which sits right on the US/Mexican border. One of the oldest in the US and a place of refuge, it was in danger of being demolished to make way for Trump’s wall.