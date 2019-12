Closing Time | Kerstcylus Santa’s Messin’ With The Kid

De kerstcyclus is al een poosje gaande. Hoe dichterbij de kerstdagen komen, hoe opdringeriger de kerstsfeer wordt. Is er nog een ander geluid? Ja, er is nog een ander geluid. Tot en met de tweede Kerstdag brengen wij u kerstmuziek voorbij ‘stille jingle bells nacht’.

Deze met ‘the kid’ rommelende kerstman is Eddie C. Campbell’s versie van Messin’ With The Kid van Junior Wells. Voor wie denkt dat het katholieke gehalte van kerst iets met de tekst te maken heeft: hier de geschiedenis van dit kerstliedje.