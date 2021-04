Closing Time | Journey Of The Sorcerer

Wat is dit?

The Eagles.

Serieus?

Serieus.

The Eagles van dat Hotel Calfornia?

Ja.

Waar je wel kunt uitchecken maar nooit kunt vertrekken?

Ja.

Van die verschrikkelijke Top 2000 muzak? Laat dan maar zitten verder.

Janee, dit is wat anders. Dit nummer is heel erg kort, dat scheelt al, en het is instrumentaal en, daar ging het mij eigenlijk om, het is gebruikt als tune voor de film en het radiohoorspel The HitchhikersGuide To The Galaxy.

Ah, van Dent, Arthur Dent en Marvin de depressieve robot.

Ja, en van 42.