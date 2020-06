Closing Time | James Brown at Boston Garden

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King vermoord in Memphis. Vrijwel direct nadat dit nieuws bekend werd gemaakt, werd het in veel Amerikaanse steden onrustig op straat. President Johnson riep de noodtoestand uit en in de straten rond het Witte Huis in Washington patrouilleerde soldaten van het Amerikaanse leger. In de ochtend van vrijdag 5 april 1968 evalueerde het stadsbestuur van Boston wat er de nacht ervoor was gebeurd en maakte men zich zorgen over de komende avond en nacht. Die avond stond namelijk een concert gepland van James Brown in de Boston Garden.

Burgemeester Kevin White stond voor een dilemma, concert niet door laten gaan en daarmee de zwarte bevolking nog meer redenen geven om te demonstreren of kritiek krijgen van het blanke ‘law and order’ deel van de bevolking. Het zwarte gemeenteraadslid Tom Atkins kwam met de oplossing voor dit dilemma: het concert van James Brown door laten gaan en live uitzenden op de lokale tv zender WBGH.

James Brown stemde hier mee in mits er aan zijn financiële eisen werd voldaan. Hij had namelijk al een contract om over een aantal weken (sommige bronnen zeg maanden) landelijk een live concert uit te laten zenden. In de kleine lettertjes van dat contract stond dat hij in een bepaalde periode er voor en er na geen andere live concerten mocht laten uitzenden. Na korte, maar intensieve onderhandelingen werd er een financiële afspraak gemaakt tussen James Brown en het stadsbestuur. Tegen het einde van het concert (1 uur en 14 minuten) lijkt het mis te gaan in de (halfvolle) zaal. Publiek klimt het podium op en wanneer politie dreigt in te grijpen, komt James Brown tussen beide. Met enige vertraging kan het laatste deel van het concert worden afgemaakt en het bleef die avond rustig in de straten van Boston.

Welke artiest zou tegenwoordig in staat zijn om ontevreden mensen thuis voor de buis te houden in een dergelijke situatie en welke burgemeester zou het lef hebben om in een dergelijke situatie een bepaalde artiest vragen (en betalen) om live op tv een concert te geven?