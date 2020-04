Closing Time | J.J. Cale

Sensitive Kind van J.J. Cale – wat een beauty zeg. Heerlijk laid back, met het gevoel van een zwoele zomeravond. En zo’n lieve tekst. Perfect voor een romantisch rendez-vous.

Tell her you love her each and every night

You will discover she will treat you right

If you believe,

I know you will find

There ain’t nothin’ like

The sensitive kind

Opeens heb ik J.J. Cale ontdekt. Nou ja, ik kende zijn werk natuurlijk wel, hij is vooral bekend omdat zijn After Midnight en Cocaine door Eric Clapton zijn opgenomen. Hij is sowieso heel vaak gecoverd, o.a. door Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, The Allman Brothers Band, Johnny Cash, The Band, Santana, Captain Beefheart en Bryan Ferry, wat wel wat wil zeggen over zijn schrijfkwaliteiten. Pas op 68-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste Grammy-award voor The Road to Escondido. Terwijl hij, mijns inziens, een van de beste gitaristen van de wereld was, en min of meer uitvinder van de Tulsa Sound. Wat mij verder niet zoveel zegt, maar dat in muzikale kringen blijkbaar een ding is, met ook weer Clapton als aanjager. Een van zijn laatste wapenfeiten is zijn gitaarspel op ’t nummer Angel van Clapton, in 2013. Niet lang daarna overleed hij aan een hartaanval op 74-jarige leeftijd.

Sensitive Kind en Friday behoren tot mijn favoriete nummers.

Friday is van een andere orde als Sensitive Kind. Hier komt de Tulsa Sound echt om de hoek kijken. Het gitaarspel is subtiel geniaal, met een swingende basis, en de heerlijke stem van J.J. geeft er toch weer iets zwoels aan.

Bonustrack – Angel – Eric Clapton ft. J.J. Cale. Deze mag natuurlijk niet ontbreken. Als eerbetoon aan de weergaloze J.J. Cale. Dat hij ook maar als een engeltje op een wolk mag vertoeven, met een gitaar in plaats van een harp.