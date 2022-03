Closing Time | It Hurts Me Too

Nee, deze song gaat niet over de oorlog. Het is ook geen anti-oorlogsnummer. En ook geen protestsong. Het gaat over pijn. En over iemand die het pijn doet als hij weet dat de ander pijn lijdt. En het gaat over liefde. En over de mogelijkheid dat degene die pijn gedaan wordt, als de boel misgaat, altijd naar hem kan vluchten. Kom, geef me je hand, zegt hij. (Heeft het dan toch iets te maken met de actualiteit?)

Wat kan de blues in goede handen, die van Elmore James dus, toch mooi zijn.

So run here baby, put your little hands in mine

I’ve got something to tell you, baby

I know you’re gonna change your mind

When things go wrong, so wrong with you

Don’t you know, really, don’t you

know it hurts me too.