Closing Time | Iron Maiden

Gisteren overleed Paul Di’Anno, die bekendheid verwierf als vroege zanger van Iron Maiden (1978-1981). Di’Anno werd 66 jaar oud. De zanger trad al geruime tijd op in een rolstoel als gevolg van gezondheidsklachten.

De Britse zanger – die eigenlijk Paul Andrews heette – kon er zelf wel om lachen. “Ik ben nu net zo kort van stuk als Bruce Dickinson”, grapte hij wel eens. Ook noemde hij zich de Stephen Hawking van de metal.

Met Iron Maiden maakte hij de eerste studioplaten van de band: Iron Maiden (1980) en Killers (1981), naast enkele EP’s en live-albums. Na zijn tijd bij Maiden toerde Di’Anno in tal van formaties en solo. Hij genoot een lange, succesvolle carrière als metalartiest, hoewel hij volgens eigen zeggen voor geen meter kon zingen.

Zelfspot had ‘ie in elk geval te over, Paul Andrews.