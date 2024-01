Social Distortion is een Californische punkrockband die inmiddels alweer 45 jaar bestaat. De formatie werd in 1978 opgericht door de huidige zanger, Mike Ness, die de Sex Pistols en de Rolling Stones bewonderde.

Midden jaren tachtig was de band een tijdje uit elkaar omdat Ness een paar jaar afwisselend in gevangenissen en afkickklinieken zat. In 1990 brak de band door in het alternatieve circuit met het album Social Distortion.