Closing Time | Hope That There’s Someone  

Antony achter de piano en een klein beetje viool en cello. Dat is het. Maar dan die stem. En die tekst. Het verassende is dat die tekst niets aan de verbeelding overlaat, het is wat het is, er staat wat er staat, niks in de mouwen, en toch werkt het.

Ik vermoed dat dat komt omdat het echt is, gemeend is. Dat hij die ‘ik’ is in de tekst. En het particuliere kon wel ‘ns universeel zijn als het om dit thema gaat. Vandaar dat het overkomt.

Ik hoop dat er iemand is, als ik sterf, als ik ga. Ik hoop dat er dan iemand is, want ik ben bang. Ik wil niet alleen achtergelaten worden.

Hope there’s someone

Who’ll take care of me

When I die, will I go

Hope there’s someone

Oh I’m scared of the middle place

Between light and nowhere

I don’t want to be the one

Left in there, left in there