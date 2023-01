Closing Time | Honky Tonk Ballroom

In de reeks ‘Kunstjes op muziek’ (herinnert u zich deze nog?) vandaag camp op camp op camp. U hoort countrymuzikant Travis Tritt, de Honky Tonk Women van de Rolling Stones covert.

U ziet Jason Colacino en Katie Boyle een fraai stukje ballroomdansen ten beste geven.

Beiden zijn professionele dansers. Jason Colacino is helaas niet ouder dan 31 jaar geworden. Van de Katie Boyle in deze act is niets te vinden op het World Wide Web. Veel Katie Boyles, maar niet degene die in dit filmpje danst.

Voor de lol, voor de fun en omdat ze het wel heel goed doen….