Closing Time | Green Grass

Nog een keer Tom Tom Waits? Die was er gisteren ook al? Ja, maar toen is Tom Waits tekort gedaan door mij. Dat was een beet je van ‘grote stappen, snel thuis’, sorry Tom. De man heeft zo’n machtig oeuvre en zo’n zwerm trouwe fans, dat het niet bij één liedje kon blijven. Dus keek ik op de musicmeter waar de Tom Waits liefhebbers hun lijstjes met favoriete nummers op een rijtje hebben gezet. En dat bleek dus een erg tijdrovende (maar erg interessante) link te zijn: want ik heb het merendeel van de songs beluisterd.

Maar dat was een prettige besteding van de middag, ik klaag niet: Tom Waits maakt boeiende muziek. Al die top tienen, wat een uitdaging. Het is mij na veel wikken (en wegen ook), gelukt om er een song uit los te weken. En nee, het is niet Alice geworden. Dat blijkt een favoriet te zijn onder de Tom Waits fans namelijk. Maar het is Green Grass.

Uw eigen Tom Waits Top Tien kunt u nog hieronder kwijt.