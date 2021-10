Closing Time | Got To Have A Drink

Door been en zerk, door bot en berg, door mergel en steen, door door hart en ziel, door berg en spleen, tot op het bot, dat is Got To Have A Drink. Van deze van plaat, Lawnmower Mind, van Smutfish wilde ik het liefst de titeltrack, Lawnmower Mind dus als Closing Time. Maar die is niet beschikbaar op youtube. Die is alleen te beluisteren op de cd. Ook niet via Spotify. En wat een geniale song dat het is. Songwriter Melle de Boer maakte met Lawnmower Mind een van de hoogtepunten van de Nederlandse Country Noir. En dan denk je dat in 2021 alles wel in kaart is gebracht op internet, spotify, youtube, tiktok – en wat heb je nog meer? Maar uitgerekend de song Lawnmower Mind van Smutfish DIE STAAT ER NIET OP DIE IS NIET GEUPLOAD, DIE IS NERGENS TE VINDEN [email protected]#$#4%* wat de neuk gasten?

Dus, kun je nagaan, dit nummer was tweede keus. Ik wilde die fantastische song Lawnmower Mind, en ik eindig, met nummer twee, het alternatief. Maar Got To Have A Drink is al zo goed, die gaat ook door dwerg en teen, kun je nagaan welke toppen Lawnmower Mind wel niet aantikt.