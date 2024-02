Closing time: Fast Car door Tracy Chapman en Luke Combs

Tracy Chapman is een van mijn favoriete singer songwriters. De eerste keren dat ik het nummer Fast Car hoorde was nog op ouderwets vinyl, sindsdien behoort het samen met Talkin´bout a revolution, tot de nummers die ik opzet als ik behoefte heb aan wat meer strijdbaarheid. De nieuwe uitvoering van countryzanger Luke Combs op de radio kon me niet bekoren, te steriel en te weinig gevoel. Iets dat hij volledig goedmaakt tijdens de duet uitvoering met Tracy Chapman tijdens de Grammy Award uitreiking. Vooraf legde Combs uit dat Fast Car zijn “favorite song before I even knew what a favorite song was.”