SG-café donderdag 28-05-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 28-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café woensdag 27-05-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 27-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café dinsdag 26-05-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 26-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café maandag 25-05-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 25-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café zondag 24-05-2020 Dit is het Sargasso-café van zondag 24-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Sekswerkers mogen als enige contactberoep nog niet aan de slag: 'Deze coalitie is erop uit ons te naaien' Tot 11 mei was sekswerk verboden omdat de overheid het als contactberoep aanmerkte, inmiddels mogen contactberoepen weer aan de slag. Behálve sekswerkers. De reden? Die gaf de regering niet.

SG-café zaterdag 23-05-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 23-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.