Closing Time | Echoes

New York Times: geen bewijs van verkiezingsfraude The New York Times contacted the offices of the top election officials in every state on Monday and Tuesday to ask whether they suspected or had evidence of illegal voting. Officials in 45 states responded directly to The Times. For four of the remaining states, The Times spoke to other statewide officials or found public comments from secretaries of state; none reported any major voting issues. Ook zijn advocaten durven het woord verkiezingsfraude niet in de mond te nemen tegenover de rechter: https://twitter.com/marceelias/status/1326345253360635904?s=20 Tot zover de claims van Trump:Ook zijn advocaten durven het woord verkiezingsfraude niet in de mond te nemen tegenover de rechter: https://twitter.com/marceelias/status/1326345253360635904?s=20

Tegen de vliegverslaving van de wetenschap ... het klimaat stelt ons voor een collectief actieprobleem dat niet met een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van wetenschappers kan worden opgelost, zeker niet zolang zij voor hun carrière afhankelijk zijn van internationale mobiliteit. Universiteiten en onderzoeksfinanciers dienen een krachtige, sturende rol te spelen om een cultuurverandering in de academie tot stand te brengen. Debat over deze rol is hard nodig. Om dit af te trappen doen we namens De Jonge Akademie vier dringende aanbevelingen. Welke dat zijn? Klink maar op de waanlink. Maar om een tipje van de sluier op te lichten: "de tijd voor vrijblijvende adviezen is voorbij". Academici vlogen zich suf voor 'corona', voor congressen, seminars, conferenties en al wat dies meer zij. De Jonge Akademie is heel duidelijk hierover Welke dat zijn? Klink maar op de waanlink. Maar om een tipje van de sluier op te lichten: "de tijd voor vrijblijvende adviezen is voorbij".

