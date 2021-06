Dit is onmiskenbaar Engels, jaren zestig?

Nee, het komt uit 2007.

Ik dacht toch echt the Kinks te horen, maar wacht, zijn het the Libertines?

Nee.

Is het dan wel Pete Doherty?

Ja.

Dan zijn het the Babyshambles.

Klopt.

Mooi, maar het lijkt wel overal op.