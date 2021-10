Closing Time | De Buurt

Vandaag waren duizenden mensen bijeen in Rotterdam om een beter woonbeleid te eisen, en in Den Haag (13 november), en Groningen (28 november) zijn al demonstraties gepland. De Woonopstand-demonstratie van vandaag mag dan voorbij zijn, de strijd gaat door. Als afsluiter in onze reeks een klassieker van Willy Alberti, die met weemoed zingt over een buurt die ooit was.

En ook toen al vond men dat ‘bepaalde’ mensen niet goed genoeg waren voor de stad en moesten wijken. De volgende regels uit het nummer zijn nog daarom nog altijd actueel:

Veroordeeld zonder kans op gratie

Niet passend in de maatschappij

Denk aan de Rotterdamse Tweebosbuurt, waar zonder overleg met de bewoners prima huizen worden gesloopt om plaats te maken voor minder huizen, de huidige bewoners mochten niet terugkeren.

Laten we zo veel en luid mogelijk blijven demonstreren en een beter woonbeleid eisen!