Closing Time | Das Model

Zouden de vier mannen van Kraftwerk afgesproken hebben hoe gedragen op het podium? Ja, hier zit een concept achter. En repetities. En ja, stop maar, en overnieuw omdat er toch weer eentje zijn lachen niet kan inhouden. Of dat een ander vergeten is een scheiding in zijn haar te kammen. Of om van die lippenstift op te doen. Of dat nummer drie zijn onheilspellende blik niet vast kon houden en dat die ene, he verdikkie, toch wat aan het meedeinen was op die aanstekelijke melodie, en dat ze aan het eind de neiging om te ontspannen moesten onderdrukken: afgesproken was dat ze als bevroren zouden blijven staan, als halve robot, als halve creep. Kil en emotieloos, also kein Lächeln, wir sind Kraftwerk.

Sie ist ein Model und sie sieht gut aus

Ich nehm’ sie heut’ gerne mit zu mir nach Haus’

Sie wirkt so kühl, an sie kommt niemand ran

Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt (korrekt)

Und hat hier alle Männer abgecheckt

Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt

Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt

Und wird von Millionen Augen angeguckt

Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft

Ich muss sie wieder sehen, ich weiß sie hat’s geschafft