Closing Time | Dank u voor niet luisteren

Er gaat, vermoed ik, een schat aan prachtige, betekenisvolle liedteksten aan mij voorbij. Want, zo biechtte ik hier ook al op, mijn aandacht gaat vooraleerst uit naar de muziek en nagenoeg niet naar de tekst van een liedje.

Je zou denken dat publiek dat liedteksten van A tot Z meezingt, wél begrip heeft van de intenties van de liedjesschrijver. Dat is, helaas, niet altijd waar. Ter illustratie: dit ruim 50 jaar oud liedje van Sly and the Family Stone.

Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), in verstaanbare spelling: ‘Thank you for letting me be myself again’ is volgens Songfacts geschreven omdat Sly Stone vond dat de boodschap in zijn liedjes niet goed werd begrepen. Het publiek werd vrolijker van de funky groove dan van het ideaal van ‘raciale harmonie’.

Had Sly Stone meer zeikerige muziek gemaakt, zou er helemaal niet naar zijn muziek geluisterd zijn. Songfacts wist maar liefst 221 songs te noemen, waarvan de liedteksten verkeerd begrepen zijn.

Doet de tekst er dan helemaal niet toe? Jawel, want zinnen, woorden, lettergrepen zijn even muzikale elementen als ritme en toonhoogte.

Als we naar muziek in een vreemde taal luisteren, genieten we meestal van de songteksten als klanken en niet als woorden

Zo verklaart Thea Tolentino, muziekleraar in Melbourne in dit artikel waarom we ons aangetrokken kunnen voelen tot een liedje, ook al kennen we de strekking van de tekst niet.

Wie verder luistert dan de klank van woorden, kan tot de schokkende ontdekking komen dat de tot dan toe zo geliefde muziek vehicle blijkt te zijn van eem boodschap waar je de pap niet van lust. Dat overkwam een fan van ‘Rage against the machine’.

De fan uitte met een tweet zijn ongenoegen:

I use to be a fan until your political opinions come out. Music is my sanctuary and the last thimg I want to hear is political bs when I’m listening to music

Tom Morello, de gitarist van de band, sneerde twittergewijs terug (vertaling van mij):

Van welke muziek van mij, dat géén politieke bs bevatte, was jij fan? Laat het me weten dan schrap ik het uit ons repertoire

Er zou niets van overblijven, want ‘Rage against the Machine’ is van A tot Z politiek.

Dit alles brengt me, tot slot, op het volgende: kunnen de debatten in de Tweede Kamer vanaf nu gezongen worden? Wedden dat zulks tot geheel andere peilingen leidt?