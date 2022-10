Closing Time | Blame

Dat kun je soms hebben, dat je, toevallig, er stond een deur open, iemand zette net de radio aan, dat je iets hoort waardoor je gelijk vraagt: wie was dit? Dat had ik vandaag. M. was bezig met haar Spotifylijst en toen hoorde ik die soulstem, en dat koortje.

Wie was dit?

‘Gabriels is dat. Het nummer heet Blame’.

Mooi nummer.

‘Ja, maar ik luisterde nog wat nummers van zijn nieuwe plaat beluisterd, maar die vond ik tegenvallen. Maar Blame is prachtig.’

Gabriels is zanger Jacob Lusk, producers Ari Balouzian en Ryan Hope. Plus die violist die de snaren met zijn vingers beroert, het gospelachtig dameskoortje en de twee toetsenisten. En wat levert het gloedvolle, verzorgde soul op.