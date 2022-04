Closing Time | Bible And A Gun

Jason Ringenberg, maar van wie is die andere stem? Steve Earl. Mooi duo, en ondertussen snijden de snaren van de violen mij in plakjes, tot op het bot, daar ga ik, naar de tranenpoel, hier houd ik geen stand tegen.

Goeie Americana, maar ja dat is maar mijn mening, with a Bible and a gun.

Over tekstschrijven gesproken:

That this highway is paved with sorrow

And every mile is lined with pain

And when the sun comes up tomorrow

You’ll be just as far away

Now I hear her whisper soft and low

Through every mile I run

As I travel through this world of woe

With a Bible and a gun

If a man was made to suffer

I’m a mighty man I know

Darkness is my shelter

Emptiness my light

And stranger, heaven help you

If our paths cross tonight