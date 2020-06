Closing Time | Beds are burning

FILMPJE - In 1987 scoorde de Australische band Midnight Oil een hit met het nummer Beds are burning. Het nummer was een aanklacht tegen de wijze waarop sinds de aankomst van Westerse kolonisten is omgegaan met de rechten van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië. Tijdens de Olympische Spelen van Sydney speelde Midnight Oil het nummer, geheel gekleed in zwart met in het wit de tekst Sorry op hun kleding. Een verwijzing naar het gegeven dat de toenmalige Australische premier dat woord niet over zijn lippen kreeg richting de Aboriginals. De zanger van Midnight Oil werd later nog parlementariër en minister.

De zinsnede hoe kunnen we slapen als hun bedden in brand staan is nog steeds actueel. In India is twee weken na een grote blowout bij een gasbron van Oil India een enorme brand uitgebroken. Oil India verwacht het lek binnen vier weken te kunnen blussen. Ondertussen zijn bewoners van nabij gelegen dorpen gevlucht, terwijl ten minste vijf huizen afgebrand zijn. Niranta Gohain, een lokale milieu-actievoerder, stelt tegen The Guardian:

The situation is very bad. It is spreading. I knew it was going to happen.”

De gasbron ligt minder dan een kilometer van de Maguri-Motapung wetlands en op 2,5 kilometer afstand ligt het Dibru Saikhowa national park, waar veel trekvogels verblijven.