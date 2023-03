Closing Time | Banana Co.

Gabriel García Márquez schreef de roman ‘Honderd jaar eenzaamheid’. Het boek was een gtroot succes, ondere andere omdat lezers in Zuid-Amerika hun geschiedenis er zo ontzettend goed in herkenden.

Eén van de gebeurtenissen in het boek is de massamoord op werknemers van de bananenplatage, die staakten voor betere werkomstandigheden. Op een zondag, toen ze zich na de kerkdienst met hun gezinsleden op het plein verzamelden, opende het leger het vuur op de massa.

Naar die gebeurtenis uit dat boek verwijst Banana Co. van Radio Head.

In het boek heeft de bananenfirma geen naam, maar iedereen herkende er de Amerikaanse multinational United Fruit Company (het huidige Chiquita Brands International) in. García Márquez liet de slachting plaatsvinden in het dorp Macondo. Dat blijkt de fictieve versie van Aracataca, de geboorteplaats van García Márquez.

In werkelijkheid, en wel op 6 december 1928, vond de massamoord plaats in Ciénaga, een dorpje in de buurt van Aracataca. Alles bij elkaar een klassiek staaltje kapitalisme: multinationals die gesteund door Zuid-Amerikaanse regimes met geweld cao-onderhandelingen wisten te voorkomen.