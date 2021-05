Closing Time | Animal

Waarom heeft dit liedje zo’n vat op mij? Normaal val ik niet zo voor die piep, piep, knor, dreutel muziek. En het is ook wel erg smooth gebracht allemaal. En dan heb ik het alleen over de muziek en zang. En niet over de clip, waarin alles smetteloos is. Maar de zinnetjes, de songlines, die Laura Marling zo netjes neerlegt, zijn steeds vier of vijf lettergrepen, dat luistert wel lekker:

Hair on the pillow

Blood on the shirt

Pieces of love

Traces of dirt

Turning the page

Quick as a blink

Forbidden to love

Forbidden to think

Hair on the pillow

Blood on the shirt

Pieces of love

Traces of dirt

Cry at the window

Using your words

All that you want

Is to be heard

Etc.

Dus de song is smooth, de muziek is piepknor en de teksten zijn keurig uitgelijnd – wat is het dan dat deze song zo aantrekkelijk en dansbaar maakt? Triphop voor gezonde, frisse mensen? Laura Marling was en is eigenlijk een folkzangeres. En Mike Lindsay speelde in de folkband Tunng.