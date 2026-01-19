Closing Time 🇨🇵 Plumes Singing for Animals

In een wereld die vaak overspoeld wordt door lawaai, creëert de Franse singer-songwriter Plumes een symfonie van verbinding die veel verder reikt dan alleen het menselijk publiek. Met zijn roze gitaar heeft Plumes wereldwijd harten veroverd door dieren, zoals koeien, paarden, papegaaien, neushoorns en zelfs okapi’s te bezingen met gevoelige melodieën. Zijn virale video’s, waarin dieren zichtbaar ontroerd raken door zijn muziek, hebben een beweging op gang gebracht van waardering voor de gevoeligheid van dieren en de universele taal van zang.

©️ YouTube still

Wereldwijde verbintenis

Wat begon als een persoonlijk experiment is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De video’s van Plumes, gedeeld op platforms zoals Instagram (@PlumesOfficiel), hebben een publiek in talloze landen bereikt en mensen met elkaar verbonden door een gedeelde liefde voor dieren en muziek. “Het is fantastisch”, zei hij, terugkijkend op de mogelijkheid om wereldwijd contact te leggen met mensen. “Ik kan dit met zoveel mensen delen, en dat voelt geweldig.”

©️ YouTube still

De wetenschap achter zang en de connectie met dieren

Hoewel de optredens van Plumes onmiskenbaar hartverwarmend zijn, zit er een diepere laag in zijn werk. Hij werkt samen met wetenschappers om te analyseren hoe dieren reageren op verschillende soorten muziek. “Ik kies meestal liefdesliedjes omdat de intentie achter de muziek belangrijk is”. “Dieren kunnen dat voelen.” Voor papegaaien, die bekend staan ​​om hun gevoel voor ritme, kiest hij voor vrolijkere melodieën, terwijl klassieke muziek vaak een breed scala aan diersoorten raakt. Zijn bevindingen tot nu toe? Koeien, paarden en papegaaien behoren tot de meest ontvankelijke dieren, met verrassingen zoals een okapi die bijna een uur bleef luisteren naar zijn vertolking van Radiohead’s Creep .

©️ YouTube still

Een missie die verder reikt dan muziek.

Voor Plumes zijn deze optredens meer dan alleen virale content, ​​ze zijn een oproep tot actie. Zijn video’s bevatten vaak links naar organisaties die zich inzetten voor mishandelde en bedreigde dieren, met als doel het bewustzijn over hun gevoel en welzijn te vergroten 🌿