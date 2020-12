Britse rechter: luchtvervuiling droeg bij aan dood 9 jarig kind

NIEUWS - Half december deed de Britse rechter een baanbrekende uitspraak in de zaak over de dood van de 9-jarige Londenaar Ella Kissi-Debrah in 2013. De rechter oordeelde dat haar dood mede veroorzaakt is door luchtvervuiling. Daarmee is de 9-jarige de eerste ter wereld die op haar overlijdensakte luchtverontreiniging als doodsoorzaak genoemd krijgt. Goed nieuws voor de voorvechters van schone lucht wereldwijd, slecht nieuws voor fossiele brandstoffen en biomassacentrales. Hiermee krijgen de anonieme statistieken over het aantal voortijdige doden door luchtvervuiling ook een gezicht.

Onderzoek

Het is te danken aan het onderzoek van Prof Sir Stephen Holgate en de volhardendheid van de moeder van Ella Kissi-Debrah dat de rechter tot zijn oordeel kwam. Het onderzoek van Holgate liet zien dat de astma-aanvallen samenhingen met de luchtkwaliteit. Het meisje had vooral in de winter, wanneer de luchtkwaliteit het slechts is in Londen, last van astma-aanvallen. Ella en haar familie woonden vlak bij een drukke weg waar de WHO-normen voor luchtkwaliteit met regelmaat overschreden wordt. Langs deze weg worden met name de normen voor stikstofoxiden en fijn stof regelmatig overschreden.

Tijdens de rechtszaak zijn de lokale autoriteiten stevig ondervraagd over de vraag of zij bewoners informeerde over het gezondheidseffect van de slechte luchtkwaliteit. In de zaak werd ook een eerdere Franse rechtszaak aangehaald, waarbij een moeder de staat succesvol aanklaagde omdat de staat te weinig doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. De rechter concludeerde:

The whole of Ella’s life was lived in close proximity to highly polluting roads. I have no difficulty in concluding that her personal exposure to nitrogen dioxide and PM was very high,

In reactie op het vonnis stelt Sadiq Khan, burgemeester van Londen:

Coroner has today concluded that air pollution played a role in the tragic death of nine-year-old Ella Adoo-Kissi-Debrah in 2013. This is a landmark moment and is thanks to the years of tireless campaigning by Ella’s mother Rosamund, who has shown an extraordinary amount of courage. I’m delighted that I have been able to support the family in their efforts to get the original inquest overturned and securing today’s important finding. Today must be a turning point so that other families do not have to suffer the same heartbreak as Ella’s family. Toxic air pollution is a public health crisis, especially for our children, and the inquest underlined yet again the importance of pushing ahead with bold policies such as expanding the Ultra Low Emission Zone to inner London. Ministers and the previous Mayor have acted too slowly in the past, but they must now learn the lessons from the Coroner’s ruling and do much more to tackle the deadly scourge of air pollution in London and across the country.

Khan ziet de uitspraak duidelijk als ondersteuning van zijn streven naar het verbeteren van de luchtkwaliteit, al zal het ook onder zijn bewind nog tot 2025 duren tot Londen voldoet aan de wettelijke normen. Wat dan wel weer een stevige versnelling is ten opzichte van de 193 jaar die het nog zou duren als het beleid van zijn voorgangers was voortgezet.

Gevolgen

Voor bewoners van sociale huurwoningen met astma op plaatsen met slechte luchtkwaliteit in het Verenigd Koninkrijk betekent de uitspraak dat het mogelijk wordt om te vragen om andere huisvesting. De kans dat de uitspraak direct gevolgen heeft voor de aanpak van luchtkwaliteit is klein. Tocht hoopt de Amerikaanse website Gizmodo dat de uitspraak ervoor zorgt dat de (lokale) autoriteiten en bedrijven meer werk gaan maken van schone lucht. Directe gevolgen voor Nederland zijn niet te voorzien, ook al zijn ook hier de luchtkwaliteitsnormen veelal minder strikt dan de WHO normen.