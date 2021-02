Bonuskaart voor de zorg

COLUMN - Helden hoef je niet te betalen. Helden betaal je met applaus! Wat een oorverdovend geluid was dat in het voorjaar, de spandoeken aan de landhuizen met ‘zorgverleners bedankt’ waren niet te tellen. Er werden teksten op de stoep geschreven met krijt bij ziekenhuizen en andere instellingen. Van de koning en zijn gezin kregen we ‘een hart onder de riem’, samen met applaus. Ongekend eensgezind was de bevolking van Nederland; helden moet je eren.

Nog komt er wat maagzuur omhoog als ik hier aan denk.

Helden staan in het middelpunt, zoals blijkt in het initiatief van ActiZ en anderen waarbij je op een website mensen in de zorg kon bedanken met een persoonlijke video. We moeten vooral dankbaar zijn met wat we krijgen, we hebben tenslotte zelf voor de zorg gekozen, het is een roeping. Hier wordt je mee geboren, schijnbaar. De competenties om een specialistisch verpleegkundige te worden, of een helpende in het verpleeghuis die zijn of haar hand niet omdraait om een bewoner met dementie uit bed te halen, tellen niet mee.

Dat daar net als ieder ander beroep bepaalde aangeleerde vaardigheden, vaak een enorme lading aan praktijkervaring en een bak aan theoriekennis aan ten grondslag ligt, maakt niets uit. Helden plaats je op een voetstuk; net als BatMan, die mag je haten en liefhebben wanneer het je uitkomt. Je bent een speelpop van het publiek geworden.

Daarnaast kregen we in 2020 een bonus van 1000 euro. Een gemiddeld mens zou hier toch enorm gelukkig van worden? Wat zeuren we nou? Gratis geld! Dat je afhankelijk bent van je werkgever of hij of zij deze voor jou aanvraagt, is een kleinigheidje. Ook het feit dat het voor je werkgever nog eens onhandig is dat er meer geld binnenkomt en dit resterende bedrag weer afgedragen moet worden aan de belastingdienst, is peanuts. We hebben als zorgverleners zeeën van tijd voor administratieve handelingen, dat weet iedereen.

Zorgeconomen hebben ook altijd het beste met ons voor; zij opperden in eerste instantie alleen IC verpleegkundigen en verpleegkundigen op COVID-afdelingen een bonus te geven. Natuurlijk níet het resterend zorgpersoneel wat zich de tandjes heeft gewerkt in de afgelopen maanden. Helpenden in verpleeghuizen, verzorgenden in de thuiszorg, de schoonmaak in ziekenhuizen en alle andere helden hier tussenin die zijn blijven werken in erbarmelijke omstandigheden en zonder goed beschermingsmateriaal, in het derde wereld land wat wij Nederland noemen.

De leukste verrassing kwam aan het einde van 2020, dat er zoveel aanvragen bleken te zijn gedaan voor de bonus van 1000,- dat het de vraag was of die 500,- in 2021 nog wel beschikbaar zou zijn. Dat er een aantal mensen doorgeglipt waren op administratieve- en managementfuncties die ook een bonus hadden gekregen, was te verwaarlozen. En dan nog, zij verdienen toch ook wat extra’s? Moet je nagaan, al die bereikbaarheidsdiensten. Wat een verantwoordelijkheid dragen die managers!

Ik wil pleiten voor een speciale bonuskaart voor zorgpersoneel. Als je deze laat zien, dan roept de caissière via de intercom om dat we hier met een held te maken hebben: iedereen applaudisseert voor je terwijl jij zonder te betalen de winkel uitloopt.

