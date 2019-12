COLUMN - De laatste weken is bij het doornemen van het nieuws amper aan eindejaarslijstjes te ontkomen. Een populair format is die van het jaar 2019 in foto’s.

Het Britse persbureau Reuters heeft de hele wereld in beeld gebracht onder het motto één land, één foto, één jaar. We waren natuurlijk nieuwsgierig naar wat Reuters koos als het voor Nederland meest typerende 2019-beeld.

We dachten dat een van de vele fotogenieke momenten van de boerenprotesten wel in aanmerking was gekomen. Bijvoorbeeld deze foto, bij dit bericht van EenVandaag, van politieagenten die onder een regen van stro, van een heftigheid die je eerder bij buitenlandse protesten verwacht. Maar nu dus ook in Nederland en daarom wellicht door Reuters gekozen? Nee.

Of deze foto bij een bericht van RTL Nieuws, van landsleider Rutte die boze boeren te woord stond.

Nee, het werd: An aerial view of tulip fields near the city of Creil, Netherlands April 18, 2019.

Een overwegend paars bollenveld! Bij Creil, waar vandaag van 10.00 uur tot 1 januari 2020 02.00 uur mag binnen en buiten de bebouwde kommen met carbid geschoten worden. Binnen de bebouwde kom mag het alleen bij het trainingsveld aan de Galamalaan. Buiten de bebouwde kom mag het overal.

Waarom Reuters Nederland waardeert met een nietszeggend toeristisch kiekje is een raadsel. Het heeft genoeg 2019-foto’s van Rutte (hier en daar), de boerenprotesten of ander fotogeniek ditje of datje.

Misschien dachten ze op de Reutersredactie: pff, er is wel erg veel gebeurd voor zo’n klein landje, daar valt lastig uit te kiezen. Dus kozen ze niks.

Nu moet ik bekennen: als ik aan 2019 terugdenk schiet me ook geen enkel moment dat met kop en schouders overal bovenuit steekt. Niet omdat er niets bijzonders was, maar omdat er zoveel noemenswaard is gebeurd.

Wellicht denkt u daar ander over? Of heeft uw herinnering qua 2019 alleen iets van Sargasso onthouden?