Zwijgend verzuipen is gewoon niet mijn ding

COLUMN - een gastbijdrage van Jennifer Bergkamp, Buurtzorg verpleegkundige

Ik zit er al een tijdje over na te denken. Over wat het met mij doet en over alles wat al is gezegd. Dat de woorden steeds dringender worden en hoe breng je de boodschap over vrij van eigen angst, stress en vermoeidheid omdat juist dat alles zwarter kleurt dan nodig.

Gister zag ik Buurtzorg op het journaal en ik zag mijn collega’s in 2 zinnen proberen te vatten waar de zorg nu staat. Ik hoorde het en voelde het maar ik begreep ook de ernst omdat het mijn vakgebied behelst. Maar wat zegt het iemand die niet in de zorg staat; “Ook terminale zorg kunnen we niet meer leveren.” Dekt die zin de ernst en onze overbelaste staat van zijn?

We vragen al jaren teveel van mantelzorgers die met zoveel liefde zorgen en zichzelf inmiddels volledig wegcijferen. We werden doorgaans al te laat ingeschakeld maar nu moeten we zelfs zeggen als we ingeschakeld worden; “Het spijt ons, er is geen ruimte.” Moet je je voorstellen wat het jou zou doen als je al veel te lang en veel te intensief gezorgd hebt en je echt niet meer kunt. Je dus nergens terecht kunt. Ook niet voor de handelingen waarvoor je medisch geschoold moet zijn.

Nog een voorbeeld; Ik werd 2 maal op 1 middag gebeld door het ziekenhuis. Twee verschillende van elkaar onafhankelijke patiënten konden na een grote operatie naar huis, op dat moment nemen wij de zorg voor wonden, controles en medicatie over. Ik heb bij beide moeten zeggen; “Het spijt mij, wij zitten helemaal vol, ik kan u niets bieden.” Het antwoord was; “Dat is dan wat het is, we hebben alle zorgorganisaties in de regio gesproken, deze mensen moeten gewoon naar huis. Dan maar zonder zorg.”

Moet je voorstellen wat het jou zou doen als je nog verpleegkundige zorg nodig hebt voor jezelf na een intense ingreep of voor degene die je liefhebt en het is er gewoon niet.

En dan het voorbeeld van de palliatieve zorg, de zorg voor de stervenden. Die zorg gaat altijd door, die word altijd aangenomen en daar word tijd voor gemaakt desnoods. Ook die word niet aangenomen nu. Terwijl dat juist een specialistisch gebied is van snel kunnen schakelen, pijnpompen en emotioneel intens voor alle partijen. Men heeft na de aanvraag nog 4 dagen moeten bidden, smeken en onderhandelen tot er zorg was, 4 dagen lijkt niets zo tussen neus en lippen door, die 4 dagen moet de hel geweest zijn voor de familie die radeloos en hulpeloos om een stervende geliefde moet hebben gestaan.

Ik sluit aan bij al die hulpkreten die al geroepen zijn, het is niet 5 voor 12, het is 10 over 12. De zorg staat op zwart en ik denk niet dat mijn woorden indruk zullen maken of iets zullen veranderen echter zwijgend verzuipen is gewoon niet mijn ding.