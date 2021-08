Zomergasten 2021 met Robert Vermeiren

VPRO’s Zomergasten heeft er twee boeiende avonden op zitten. Vanavond de derde? Janine Abbring ontvangt Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en daarmee staat “het complexe en boeiende thema van de opgroeiende jongere” centraal.

Ach ja, jongere, dat zijn of waren we allemaal. Maar hoe verschillend groeien we op. Voor zover ik weet heb ik een heel normale jeugd gehad (daar dacht ik toen ik ‘jeugd’ was dan weer anders over) en ben ik goed terecht gekomen. Gaat dat ook op voor de jongeren waarmee Robert Vermeiren beroepsmatig te maken heeft? Hij wil het hebben over zowel de kwetsbaarheid als de kracht van die jongeren.

In dit geval ontkomt Janine Abbring er niet aan de gast door te zagen over zijn jeugd. Kind van gescheiden ouders, opgevoed door grootouders en heeft, net als de eerste Zomergast, in een internaat verbleven. Zijn ‘levensverhaal’ omvat ongetwijfeld meer en is “bepalend geweest voor mijn werk en mijn passie voor het vak”, zegt hij zelf op de introductiepagina van de VPRO.

Als zijn vak wordt aangevallen, gaat hij op de barricaden. Toen onder kabinet Rutte II, tegen alle deskundige kritiek in, ook de jeugdzorg werd gedecentraliseerd, twitterde Vermeiren er zo fiks op los dat Haagse gemeenteambtenaren in die tijd (2015) zeiden “Heb je die Vermeiren weer. Altijd maar zeggen wat hij niet wil, nooit wat hij wél wil.”

Daar heeft hij wel iets van geleerd. De voorspellingen van Vermeiren en zijn collega’s over de schadelijke gevolgen van dat beleid zijn helaas uitgekomen, maar als hij op de mankementen wijst, komt hij ook met oplossingen.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de evaluatie van de Jeugdwet bracht Vermeiren de problematiek terug tot vijf kernpunten en gaf even zoveel oplossingen.

Terugkerend thema bij Robert Vermeiren: ‘recentraliseren’. Met name voor jongeren met zwaardere, complexe problemen. Onder andere in crisissituaties.

Daar is “een soort brandweerfunctie nodig. We moeten een plek vrijhouden en personeel moet klaarstaan. Personeel dat echter pas betaald wordt voor inzet als er een crisis is. Zonder aanbod, geen betaling. Crisissen bij jonge kinderen komen heel zelden voor en daar is dus geen afdeling voor. 24uurs crisishulp thuis is ook moeilijk te regelen, vanwege gebrek aan personeel. Dit probleem oplossen kan alleen als gemeenten bovenregionaal samenwerken.”

Elders opperde hij het idee van een ‘Ministerie voor Integraal Werken ten behoeve van de Jeugd’. Zo’n ministerie “plaveit de weg op financieel, politiek, beleids- en bestuursmatig niveau, zodat degenen die het gezin willen voorthelpen, dat inderdaad zo effectief en passend mogelijk kunnen doen.”

Wie interviews met en artikelen van Robert Vermeiren leest, ziet een mens even bevlogen als de eerste twee Zomergasten. En even duidelijk over problemen en oplossingen in zijn vakgebied. Kan dus weer een mooie avond worden.

