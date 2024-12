Stem nu voor de Big Brother Awards 2024

DPG Media, Temu, het kabinet en de Minister van Financiën zijn genomineerd voor de Big Brother Awards 2024. Het publiek kan via de website van Bits of Freedom tot 6 februari stemmen op hun ‘favoriet’. De uitreiking vindt plaats op 13 februari.

Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom: “DPG Media is bijvoorbeeld genomineerd voor het dagelijks tracken en profileren van miljoenen nieuwsconsumenten. En dat gaat naar verwachting alleen maar toenemen. Het bedrijf neemt namelijk steeds meer mediamerken over en heeft grote ambities op de gepersonaliseerde advertentiemarkt. Die praktijk van zoveel mogelijk data over mensen verzamelen om ze te kunnen profileren en beïnvloeden is sowieso iets waar we niet zo happy mee zijn. Maar zeker wanneer het wordt gedaan door een bedrijf dat zo’n groot aandeel heeft in ons medialandschap, ligt de kans op misleiding en oneerlijke concurrentie op de loer. Dat moeten we niet willen toestaan.”

En dan is er nog Temu, de online marktplaats waar miljoenen mensen en bedrijven hun producten kunnen verkopen. “Dit bedrijf is genomineerd voor het schenden van Europese regels rondom privacy, consumentenrecht én platformrecht. Een volle bingokaart. Zeven miljoen maandelijkse Nederlandse gebruikers van de app trekken aan het kortste eind. Het bedrijf moet op meerdere fronten flink aan de bak om aan geldende wetgeving te voldoen. We hopen dat deze nominatie een zetje in de goede richting is.”

Het kabinet hangt dit jaar ook een Big Brother Award boven het hoofd. “Zij waarborgt het toezicht op wet- en regelgeving in het digitale domein onvoldoende,” vertelt Austin. “De inzet van technologie versterkt op dit moment vooral de macht van het bedrijfsleven en dat van de overheid zelf. De machtsinbalans die daardoor ontstaat is meer dan een theoretisch gegeven: burgers komen in de knel en kunnen zich steeds minder goed verweren. Andersom zien we dat overheden en grote bedrijven steeds vaker wegkomen met schendingen van onze digitale rechten. Een gevaarlijke situatie.”

De laatste genomineerde dit jaar is de Minister van Financiën. Austin: “Dat is vanwege het maken van beleid dat in de praktijk leidt tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën zelf blijkt dat 9% van alle Nederlanders vermoedt de afgelopen twee jaar te maken te hebben gehad met discriminatie. Onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is dit zelfs 32%. Hoog tijd dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Een uitgebreide toelichting op de nominaties is te vinden op de website van Bits of Freedom.

[persbericht Bits of Freedom]