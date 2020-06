SG-café vrijdag 05-06-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 05-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Immigranten uit Hongkong welkom in het Verenigd Koninkrijk Britse leiders voelen een speciale verantwoordelijkheid voor Hongkong. 'Johnson waarschuwt dat hij in de quasi-stadstaat kwistig zal strooien met miljoenen Britse verblijfsvergunningen als president Xi Jinping de plannen voor een nieuwe veiligheidswet die indruist tegen de Hongkongse autonomie niet intrekt. Bijna 3 miljoen Hongkongers komen ervoor in aanmerking. Volgens de huidige regels zitten er beperkte voordelen aan de British National Overseas-pas. Bezitters mogen maximaal zes maanden in het VK verkeren. Johnson wil echter die voordelen fors verruimen: de bezitters kunnen straks in het VK wonen, werken, jaarlijks hun verblijfsvergunning verlengen en uitzicht krijgen op volledig Brits staatsburgerschap.' Wat was ook al weer de reden waarom Johnson zoveel Britten vier jaar geleden wist over te halen om voor de Brexit te stemmen?

Hoe het besluit van Twitter om Trump te fact checken tot stand kwam Brandon Borrman, Twitter’s vice president of global communications, talked to OneZero about the company’s decision. That conversation, coupled with information from other Twitter representatives and public statements from the company’s executives, shed light on just how the company arrived at that fateful fact-check, and the roles played by Roth and others, including CEO Jack Dorsey. It adds up to a picture of a company that knew full well what it was doing when it fact-checked the president — and what kind of reaction it would spark from the White House. (via)