SG-café donderdag 23-07-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 23-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café woensdag 22-07-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 22-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café dinsdag 21-07-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 21-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café maandag 20-07-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 20-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Unilever is in de VS gestopt met adverteren op Facebook, Instagram en Twitter. 'Unilever is niet de Supreme Court van de wereld. Maar dit keer vinden we de ontwikkelingen in de VS zo zorgwekkend dat we hebben besloten om onze merken geen onderdeel meer te laten zijn van de schadelijke omgeving die is ontstaan. Dat is allereerst ter bescherming van onze merken. Maar we zien ook dat internet en platforms waar veel nieuwsberichten worden gedeeld steeds belangrijker worden in het leven van mensen. Dan heeft iedereen zijn rol om ervoor te zorgen dat het een veilig en verantwoord medium wordt.' ‘Onze belangrijkste eis, of eigenlijk moet ik voorwaarde zeggen, is transparantie. Ik wil Facebook best geloven als ze zeggen dat ze 90% van de haatdragende berichten verwijderen. Maar de slager kan niet zijn eigen vlees keuren. Er moet toezicht komen, een onafhankelijke partij die meet of Facebook en Twitter ook doen wat ze zeggen. Beleid moet niet alleen mooi op papier staan, maar ook geïmplementeerd worden. Er worden wel stappen gezet, maar het moet verstrekkend, volledig en sneller. Daar willen we ook toezeggingen over.’ Dat is nogal wat. Een NVWA voor Facebook......Zou het er dan toch van kunnen komen? Pas als een externe partij toezicht houdt, keert Unilever terug , schrijft het FD (€). Chief digital & marketing officer Connie Braams:Dat is nogal wat. Een NVWA voor Facebook......Zou het er dan toch van kunnen komen?

SG-café zondag 19-07-2020 Dit is het Sargasso-café van zondag 19-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café zaterdag 18-07-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 18-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café vrijdag 17-07-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 17-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café donderdag 16-07-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 16-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.