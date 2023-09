Het bestuur van de Partij voor de Dieren heeft besloten Esther Ouwehand niet meer voor te dragen als lijsttrekker, wegens meerdere meldingen van vermeende integriteitsschendingen.

Het bestuur houdt zich op de vlakte om wat voor soort beschuldigingen het gaat (yeah that’s gonna work), maar het moge duidelijk zijn dat de timing niet heel handig is. Of juist wel handig, afhankelijk van wat het doel is.

Zwengel de complotmolen maar aan!

Update: De tijdlijn lijkt vooralsnog deze:

1. Ouwehand verstuurt brief waar ze het bestuur voor het blok zet, thanks @molovich.

1/2: https://twitter.com/PieterdeLeeuw5/status/1700525224683348102

2/2: https://twitter.com/pieterdeleeuw5/status/1700525227443138863

2. Bestuur slaat terug met ongesubstantieerde verdachtmakingen

https://www.nu.nl/politiek/6280207/ouwehand-geen-lijsttrekker-partij-voor-de-dieren-na-vermeende-integriteitsschendingen.html

3. Ouwehand antwoordt met korte verklaring waarbij ze het gevecht met het bestuur lijkt aan te gaan.

Zie: https://mastodon.social/@pimjoosten/111036007926318215

4. Partij kiest massaal voor Ouwehand