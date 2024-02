Nederlandse kiezers willen een dierwaardige veehouderij

Nieuw onderzoek van Kieskompas toont aan dat 85% van de Nederlandse kiezers wil dat het kabinet doorgaat met de plannen voor een dierwaardige veehouderij.

Stemmers op de VVD (86%), PVV (72%) en NSC (87%) wijken in hun opvattingen over dierenwelzijn in de veehouderij niet veel af van de gemiddelde kiezer. Zo is een ruime meerderheid van de Nederlandse stemmers voor een verbod op de plofkip (80%), het stoppen met afbranden van biggenstaarten (75%) en het langer houden van het kalf bij de koe (67%).

Naast bovengenoemde maatregelen wil een meerderheid van de stemmers een einde aan kraamkooien voor zeugen (82%), een verbod op het jaardoor opstallen van koeien (80%), meer leefruimte voor vleeskippen (90%), een einde aan kippenkooien (75%) en eenlingboxen voor kalveren (78%). Daarbij voelt zes op de tien Nederlanders (58%) zich ongemakkelijk over de omgang met dieren in de veehouderij. Stemmers op BBB, SGP en FvD hechten minder belang aan dierenwelzijn.

[Uit een persbericht van Wakker Dier, een van de opdrachtgevers. De onderzoeksresultaten van Kieskompas vindt u hier .]