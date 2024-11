Minister wil politie toegang geven tot chatgroepen

De politie heeft niet veel extra bevoegdheden nodig om effectief mee te kunnen lezen met niet-openbare online chatgroepen, zegt minister David van Weel van Justitie en Veiligheid.

De Nederlandse politie moet meer bevoegdheid krijgen om mee te lezen in niet-openbare online chatgroepen, zei Van Weel vanochtend in de Volkskrant. Chat-apps en appgroepen zijn een onmisbaar element van ons dagelijks leven geworden en dat heeft impact op de openbare orde en veiligheid, zegt hij. ‘Waar dat zo is moet de politie daar wel bevoegdheden voor hebben. Signalen over op handen zijnde incidenten kunnen de politie vooraf helpen om voorbereid te zijn op mogelijke verstoringen van de openbare orde.’

Van Weel ziet geen reden om het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar het geweld rond Ajax-Maccabi Tel Aviv af te wachten. De politie probeert nu ook al op alle mogelijke manieren te anticiperen op demonstraties of andere potentieel gewelddadige evenementen, onder meer door met mensen te spreken en via camerabeelden alle bewegingen in de stad te volgen. ‘De plannen voor uitgebreidere bevoegdheden voor de politie zijn ook al opgenomen in het regeerprogramma en bij de politie speelt de kwestie nog veel langer.’