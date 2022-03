Medewerkers Reuters tegen samenwerking met TASS

Medewerkers van Reuters slaan alarm over samenwerking met de Russische nieuwsdienst Tass.

Reuters heeft een contract lopen met Tass, met name voor de doorlevering van video’s en foto’s aan allerlei media. Medewerkers van het Anmerikaanse persbureau hebben specifiek hun bezorgdheid geuit over Tass’ kritiekloze rapportage van informatie over de oorlog in Oekraïne van de Russische regering, puur propaganda volgens critici en media-experts.

“Het was een schande toen het partnerschap twee jaar geleden werd ondertekend”, vertelde een verslaggever van Reuters aan POLITICO. “Nu is het gewoon verkeerd, en de stilte van de top is zorgwekkend en misschien wel het ergste.”

Reuters probeert de kritiek te weerleggen:

“Reuters Connect stelt gebruikers – meestal andere nieuwszenders – in staat om content van over de hele wereld te zien, waaronder video, foto’s en afbeeldingen. Alle inhoud van derden is duidelijk gelabeld en bevat een disclaimer waarin staat dat Reuters ‘niet de nauwkeurigheid garandeert van, of de standpunten of meningen die in dit item worden uitgedrukt, onderschrijft’.”