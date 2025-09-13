Hoe Boris Johnson zijn voormalige ambt misbruikte

The Guardian: How Boris Johnson traded PM contacts for global business deals

De krant kreeg inzicht in een massa emails afkomstig van een met publiek geld gefinancierd kantoor dat Johnson moet helpen bij zijn taken als ex-prenmier. De emails tonen aan hoe Johnson lobbyde bij een hoge Saoedische functionaris die hij tijdens zijn ambtstermijn had ontmoet, meer dan £200.000 ontving van een hedgefonds na een ontmoeting met de Venezolaanse president Nicolás Maduro (in tegenstelling tot zijn bewering dat hij niet betaald was), hoe hij in het geheim lobbyde bij de VAE voor een miljardeninvestering in een private onderneming, wat mogelijk een schending van de ethische regels betekende. Hij verdiende ook meer dan £5 miljoen met 34 betaalde toespraken, waarin hij het publiek trakteerde op zijn mening over Barack Obama, Vladimir Poetin en wijlen koningin Elizabeth II, waaronder een keer dat ze hem naar eigen zeggen had aangeraden om met vogels te praten. Er waren ook verdere onthullingen over Johnsons ambtsperiode, zoals nieuw bewijs van verschillende mogelijke schendingen van de Covid-lockdown, een geheime ontmoeting met Peter Thiel, de miljardair die het controversiële Amerikaanse databedrijf Palantir oprichtte, en vragen over de ware bron van £2,6 miljoen aan donaties aan de Conservatieve Partij.

Johnson ontkent het misbruik: ‘The Guardian zou zijn naam moeten veranderen in Pravda’

