Historici in het Outbreak Management Team

“Ik weet dat veel geschiedkundigen denken dat je niet kunt leren van het verleden, maar dit zijn ongewone tijden. Bijna alles wat we nu meemaken is al eens gebeurd en ik denk dat menselijke reacties op dit soort gevaren toen en nu heel erg overeenkomen. Waarom zou je die kennis en informatie niet gebruiken?”

Och ja, verrek. Dat denken er inderdaad een heleboel historici. En dat dat hebben ze er ook verdomde hard in proberen te stampen, tijdens de studies geschiedenis in Nijmegen, vroeger. Geen idee of ze dat nog steeds doen, maar ik heb het altijd dom geleuter gevonden, toen ik er nog studeerde. Het is trouwens nog steeds geleuter. Dat soort quatsch haalt het vakgebied volledig onterecht naar beneden, en dat hoef je zelf niet te doen, want er zijn al genoeg sukkels die geen reet van het vakgebied afweten (of van wetenschap in het algemeen) en toch reeds deze mening zijn toegedaan. AlLeEN bETa-WEtEnSchAp iS eCHtE WEtEnsCHaP!!1!, weet u wel?

En ja, dingen gebeuren nooit twee keer op precies dezelfde manier. Maar dat betekent niet dat ze niet op elkaar lijken, en dat er geen mensen rondlopen die niet verschrikkelijk veel weten van een bepaald type gebeurtenis. Er zijn ook landen waar de historici niet van de buis te slaan zijn, om zaken te duiden als expert. Maar niet in Nederland hoor. Then again, hier komen sowieso geen deskundigen aan het woord, alleen Maurice de Hond en Jort Kelder.

Ahum, eh, /rant. Interessante suggestie uit Groningen, wou ik maar zeggen.

